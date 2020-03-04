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    HaberlerEge Haberleri Marble’ın kader anketi
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Marble’ın kader anketi

    Marble İzmir Fuarı genişletilmiş danışma kurulu toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi

    Marble’ın kader anketi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 1-4 Nisan günleri arasında fuarizmir’de gerçekleştirilecek 26. Marble İzmir Fuarı öncesi genişletilmiş danışma kurulu toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. Toplantıda, hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle gündeme gelen mevcut durum değerlendirildi. Fuar katılımcılarıyla anket yapılması ve durumun Sağlık Bakanlığı ile 15 Mart’a kadar değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Etkilerinin neler olabileceğini birlikte müzakere edelim” dedi. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, “Sektörün talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Fuarı yapma iradesini koruyoruz” diye konuştu.

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