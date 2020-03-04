Marble’ın kader anketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 1-4 Nisan günleri arasında fuarizmir’de gerçekleştirilecek 26. Marble İzmir Fuarı öncesi genişletilmiş danışma kurulu toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. Toplantıda, hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle gündeme gelen mevcut durum değerlendirildi. Fuar katılımcılarıyla anket yapılması ve durumun Sağlık Bakanlığı ile 15 Mart’a kadar değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Etkilerinin neler olabileceğini birlikte müzakere edelim” dedi. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, “Sektörün talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Fuarı yapma iradesini koruyoruz” diye konuştu.