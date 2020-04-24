Marco, attıkça kazanıyor

Lige verilen ara öncesi 17 gol kaydeden Portekizli forvet, 15 gol barajını geçerek ekstra 20 bin euro almayı hak etti. Marco’nun 20 gole ulaşması halinde cebine 30 bin euro daha koyacağı öğrenildi. Altay’da yıllık 230 bin euro’ya oynayan 35 yaşındaki golcü, siyah beyazlı kulübün Süper Lig’e çıkması halinde sözleşmesinde yer alan bonus maddelerden 50 bin euro daha elde edecek. Paixao, 3 gol daha atıp takımı da bir üst lige çıkarsa, toplam 320 bin euro kazanmış olacak.