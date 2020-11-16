Marco’nun gözü koltukta

Rakip fileleri 6 kez sarsan Portekizli santrfor, atacağı gollerle 7’şer golü bulunan Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ve Bursasporlu Ali Akman’ı geride bırakmayı hedefliyor. Siyah beyazlı formayla 1. Lig’de 2018-19 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydeden Marco Paixao, kalan haftalarda şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin yine en önemli gol silahlarından biri olacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelenen Altay’da Paixao şimdiye kadar Eskişehirspor (4), Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandırdı.