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    16.11.2020 - 00:01 |

    Marco’nun gözü koltukta

    TFF 1. Lig temsilcisi Altay’da son iki sezonun gol kralı Marco Paixao, bu sezon gol krallığı yarışında yeniden zirveye çıkmak istiyor.

    Marco’nun gözü koltukta

    Rakip fileleri 6 kez sarsan Portekizli santrfor, atacağı gollerle 7’şer golü bulunan Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ve Bursasporlu Ali Akman’ı geride bırakmayı hedefliyor. Siyah beyazlı formayla 1. Lig’de 2018-19 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydeden Marco Paixao, kalan haftalarda şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin yine en önemli gol silahlarından biri olacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelenen Altay’da Paixao şimdiye kadar Eskişehirspor (4), Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandırdı.

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