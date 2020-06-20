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    20.06.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Marina çalışanlarına yangın tatbikatı

    Çeşme Marina Acil Durum Müdahale Ekibi, olası bir yangın ile mücadele edebilmek için aldıkları eğitim ile kabiliyetlerini artırdı.

    Marina çalışanlarına yangın tatbikatı

    23 çalışanın katıldığı eğitimde, profesyonel eğitmenler tarafından yangın ekipmanları tanıtılıp olası bir yangında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı aktarıldı. Teorik eğitim sonrasında çalışanlar sahada eğitimlerine uygulamalı olarak devam etti. Eğitimi başarıyla bitiren çalışanlar, sertifika almaya hak kazandı. 

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