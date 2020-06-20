Marina çalışanlarına yangın tatbikatı

23 çalışanın katıldığı eğitimde, profesyonel eğitmenler tarafından yangın ekipmanları tanıtılıp olası bir yangında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı aktarıldı. Teorik eğitim sonrasında çalışanlar sahada eğitimlerine uygulamalı olarak devam etti. Eğitimi başarıyla bitiren çalışanlar, sertifika almaya hak kazandı.