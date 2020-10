Markaların Başarı Rehberi: The FranchIse Company...

“Girişimciliğin genel kuralı ihtiyacı tespit edebilmektir.”

22 yıldır medya sektöründe; iletişim, pazarlama, sektörel yayıncılık, fuarcılık gibi birçok farklı alanda profesyonel çalışma hayatı bulunan Aycan Helvacıoğlu bilgi, birikimi ve deneyimini The Franchise Company ile birleştirdi. 2013 yılından bu yana The Franchise Company Türkiye temsilciliğini 5 yıldır başarılı bir şekilde yöneten Efrah Ceyhan Atacan ve Aycan Helvacıoğlu yaptıkları güç birliği ile marka yönetimi başta olmak üzere, franchise veren markaların yurt dışı pazarlama faaliyetleri, uluslararası master franchise hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı lokasyon hizmetleri konularında firmalara hizmet veriyor, strateji geliştiriyorlar. The Franchise Company Yöneticileri Aycan Helvacıoğlu ve Efrah Ceyhan Atacan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

- Kadın yönetici olmanın zorlukları nelerdir?

Aycan Helvacıoğlu: Tüm kadınlar kariyer hayatımıza başlarken erkeklerin egemen olduğu düşünülen bir dünyada onlar gibi yaşamaya başlıyoruz. Özellikle son 10 yıldan beri kadın bir yönetici olmanın avantajlarını, kadınların sahip olduğu değerlerin iş hayatında ne kadar büyük bir fark yarattığının bilincinde olan bir yönetici olarak çok zorlanmadığıma inanıyorum. Biz kadınlar, yönetici konumunda genellikle, sorunlarla ilgilenebilen, anlayışlı davranma becerisi gösterebilen bir profil sergilemekteyiz. Ancak kadınların, yönetici konumuna ulaşabilmek için vereceği mücadele ve kendini ispatlama zorunluluğu erkek meslektaşlarına nazaran daha fazla. Kendine güvenen, hırslı, başarma arzusu ve azmi olan, kariyerine önem veren kadınların yükselmesi ve yükseldikleri yerde başarıya ulaşmaları kaçınılmaz. Ve empati bizim işlerimizin anahtarı…

- Şu anda yaptığınız işi nasıl tanımlıyorsunuz?

Aycan Helvacıoğlu: Yaptığımız iş markaların gelişimine katkı sağlamak, sürdürülebilir değer oluşturmak ve “üçüncü göz” olmak… Her firma artık yeni pazarlama yöntemlerini incelemek ve uygulamak zorunda. Markalaşma ve büyüme sürecinde olan firmalara pozitif etki sağlayabilmek, aynı zamanda Markaların olgunlaşması ve gelişimine katkı sağlamak, dolayısıyla başarıyı paylaşmak işinizi yaparken motive olmanızı sağlıyor. Temsilcisi olduğumuz markaların yurt dışı açılımı, Türkiye pazarında büyümeleri bizim için gurur kaynağı.

Efrah Ceyhan Atacan: Büyümek isteyen firmaların franchise sistemlerini kurguluyor ve büyüme yolculuklarına rehberlik ediyoruz. Türkiye franchising konusunda tüm Avrupa ülkelerinin önünde. Franchising sisteminin bu kadar hızlı büyümesinin nedenleri arasında, sistem için gerekli sermaye tutarının azlığını, dağıtım kanallarını, girişimcinin motivasyonunu, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasını sayabiliriz. Rekabetin artmasıyla her firma artık yeni pazarlama stratejilerini incelemek ve uygulamak zorunda. Markaların öncelikle Türkiye pazarında olgunlaşması ve gelişimini tamamlaması çok önemli. Başarısını ulusal ölçekte kanıtlamış markaların global pazarda başarı yakalaması artık çok daha fazla mümkün.

- Firmanızı ne zaman kurdunuz, nasıl hizmetler veriyorsunuz?

Aycan Helvacıoğlu: The Franchise Company, 27 yıldır uzman ekibiyle, İngiltere Franchise Birliği (BFA) akreditasyonlu İngiltere Merkezli bir firma, İngiltere’de iki, Letonya’da bir şubesi var. Ortağım Efrah Ceyhan Atacan içlerinde franchise şirketlerinin de bulunduğu onlarca firmaya sistem kurma, planlama, iyileştirme, proje yönetimi, büyüme gibi konularda danışmanlık vermektedir. Franchising sektöründeki alt yapı ve uzmanlık eksikliğini fark eden Atacan, franchise danışmanlığı konusundaki en iyi ülke olan İngiltere’den, ülkenin en iyi danışmanlık şirketlerinden biri olan The Franchise Company’nin Türkiye temsilciliğini alarak, sektördeki bilgi ve altyapı eksikliğini gidermeyi amacıyla 5 yıldır Türkiye master franchisee olarak markalara hizmet veriyordu. 2018 Mayıs’ta güç birliği yaparak ortak olduk. Fran-chise sisteminde kurumsal olarak çalışan, markalara sistem kurma, franchise satış, pazarlama ve lokasyon desteği veriyoruz. Yurtdışı franchise satış ve pazarlama hizmetleri de olan The Franchise Company aynı zamanda yatırımcıya; marka analizi, pazar araştırması, lokasyon ve büyüme konularında destek veriyoruz.

Efrah Ceyhan Atacan: Ek olarak, İngiltere merkezimiz aracılıyla şu anda Fransız, Alman ve Amerikalı markaların Türkiye pazarı marka konumlandırılması ve franchise sistemine uyarlanması konusunda da hizmet veriyoruz.

Toplumsal baskıya kulağınızı kapayın

- Peki, kadınlara kendi işlerini yapmaları için önerileriniz nelerdir?

Aycan Helvacıoğlu: Kadınların iş dünyasında daha fazla var olması ekonominin büyümesine katkıda bulunuyor. Harekete geçebilmek çok önemli ama öyle her işe de gözü kapalı atlamak yok. Girişimciliğin genel kuralı ihtiyacı tespit edebilmektir. Kadınlar duygusal zekâları ile bunu çok iyi yapabilmektedir. İş planı çok önemli! Kendini işin bir parçası görebilmek çok daha önemli! Girişimci kadınları destekleyen birçok dernek ve organizasyon var. Mutlaka bu ortamlarda olmalılar ve destek almalılar. Toplumsal olarak kadına biçilen görevler, kadınların iş hayatından geri durmalarına sebep olabiliyor, bu noktada kadınların toplumsal baskı ve yargılara kulaklarını kapatmalarını ve gerçekten yapmak istediklerine odaklanarak, kararlı bir şekilde hayallerini takip etmelerini öneriyoruz.