Marmaris hazır

İçinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan servis alanı hazırlandı. Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüteceği servis alanı, takımlar için hazır hale getirildi.



“Ekibimiz muhteşem”



Organizasyonun bu yıldan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyduklarını belirten TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Ralli için profesyonel ve tecrübeli bir ekibiz. Bir kez daha Türk misafirperverliğini ve kültürünü tüm dünyaya en iyi şekilde göstermek için hazırız. Türkiye salgın döneminde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’a ve bu projede emeği geçenlere ve sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.