Marmaris-Rodos seferleri durdu!

Yunanistan’ın koronavirüs kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası’ndan turistlerin Marmaris’e gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini erteledi. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzdeki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği belirtildi. Kargo taşımacılığının da devam ettiği kaydedildi.