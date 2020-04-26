Marmaris üretime devam ediyor

Tarlada çalışırken sosyal mesafe kuralına uyan çiftçiler, maske takarak kişisel önlemlerini de aldı. Kendi bahçesinde çalışan Hüseyin Uslu (56), “Çiftçilerimiz üretime devam etmesi önemli. Ben sürekli çalışırım. Evimin önündeki bahçemde sebze ve meyve ekiyorum. Umarım salgın bir an önce geçer” dedi. Seracı Turgut İşler (46) de, “Herkes yasağa uysun, kimse dışarı çıkmasın ve evinde kalsın. Kendi tarlam ve bahçemde kalarak işimi yapıyorum” diye konuştu. l ALİ GÜNDOĞAN DHA