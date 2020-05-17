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    HaberlerEge Haberleri Marmaris yolları bakımda
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Marmaris yolları bakımda

    Marmaris Belediyesi, salgın günlerinde altyapı ve yol çalışmalarına ağırlık verdi.

    Marmaris yolları bakımda

    Yaya ve araç trafiği yoğunluğu sebebiyle bakımı yapılamayan yolların onarım çalışmalarına hız verildi. Armutalan Mahallesi Camiavlu mevkiinde yol üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler biran önce yolun trafiğe açılması için çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca İsmet İnönü Caddesi, Kemeraltı Mahallesi 96 Sokak ve Siteler Mahallesi 203 sokakla ilgili önemli yol üst yapı yenileme çalışmaları yapan belediye ekipleri, mevcut yapılan yerlerin kısa süre içerisinde bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve yeşil alan olarak belirlenmiş kısımların açılması için çalımalar da yapılıyor. Bu çerçevede bir ekip Çetibeli’de yol açmak için çalışırken, başka bir ekip ise merkez, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde parke ve asfalt tamiratları yapıyor.

     

     

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