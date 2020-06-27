Marmaris’e davetlisiniz

Marmaris, İzmir, Denizli, Aydın ve Uşak’tan gelen acenta yetkililerini ağırladı. Kafileyi, Belediye Başkanı Mehmet Oktay karşıladı, ilçeyle ilgili bilgiler verdi.

Muğla Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Eda Türkcan’ın da katıldığı gezide, Tarihi Kale bölgesi ve Marmaris Kalesi ziyaret edildi. Başkan Oktay, “Pandemiyle birlikte turizm ciddi bir biçimde etkilendi. Biz de iç pazara yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Misafirlerimizi Marmaris’in güzelliklerini yaşamak için bekliyoruz” dedi.