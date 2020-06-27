27.06.2020 - 00:03 |
Marmaris’e davetlisiniz
Marmaris, İzmir, Denizli, Aydın ve Uşak’tan gelen acenta yetkililerini ağırladı. Kafileyi, Belediye Başkanı Mehmet Oktay karşıladı, ilçeyle ilgili bilgiler verdi.
Muğla Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Eda Türkcan’ın da katıldığı gezide, Tarihi Kale bölgesi ve Marmaris Kalesi ziyaret edildi. Başkan Oktay, “Pandemiyle birlikte turizm ciddi bir biçimde etkilendi. Biz de iç pazara yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Misafirlerimizi Marmaris’in güzelliklerini yaşamak için bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.