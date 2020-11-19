Marmaris’in zeytinleri tanıtıma katkı koyuyor

Belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini, Turgut Mahallesi’nde 19, Hisarönü Mahallesi’nde de 20 dönüm zeytinlikleri olduğunu dile getiren Oktay, “Toplam 255 adet zeytin ağacımız var. Buralar şimdiye kadar bakımsızdı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile rekolteyi daha da artıracağız” dedi.



Marmaris’in bir turizm kenti olmasının yanı sıra tarımsal ürün çeşitliliği açısından da zengin bir altyapıya sahip olduğunu söyleyen Oktay, şöyle devam etti:



Ürün çeşidi bol



“Yer fıstığından çileğe, zeytinden çam balına kadar onlarca ürünümüz var. Biz de bu ürünleri hem üretmeyi hem de üretilmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için MARKO’nun kurulmasına öncülük ettik. Kooperatifimiz çok güzel işlere imza atıyor. Ayrıca belediyeye ait arazilerimizde de üretim gerçekleştiriyoruz. İlçemizin tamamında 129 adet tarla var.”