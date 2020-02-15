Marmarisli şampiyonlardan Başkan Oktay’a ziyaret

İki takımın oyuncularıyla da gurur duyduklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Oktay, “Marmaris Belediye Gençlik Spor’un kısa sürede bu derece önemli başarılar kazanması, hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Uzun zamandır Marmaris’in özlediği bir ambiyansı sizler sayesinde tekrar yaşadık. Kendi öz kaynaklarımızla bunları yaşamak, işin gerçekten keyifli kısmı. Hepinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı ise desteklerinden ötürü Başkan Oktay’a takımın formasını hediye etti.