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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te altyapı çalışmaları hızlandı
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    02.07.2020 - 03:06 |

    Marmaris’te altyapı çalışmaları hızlandı

    Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarına hız verdi.

    Marmaris’te altyapı çalışmaları hızlandı

    Ekipler Armutalan Mahallesi’nde 35 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanda parke yol, araç cepleri ve kaldırım çalışması yapacak. Öte yandan heyelan riski bulunan ana arter kenarında da önleyici çalışma hayata geçirilecek. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkaı Mehmet Oktay, “Salgınla yarım kalan çalışmalarımızı hızlandırdık. Programa göre ilçemizin her noktasına gideceğiz” dedi.

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