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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te ekmek dağıtımı sorunsuz
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    19.04.2020 - 00:05 |

    Marmaris’te ekmek dağıtımı sorunsuz

    Marmaris’te haftasonu ekmek dağıtımı ve diğer konularda sorun yaşanmaması için tüm tedbirler alındı.

    Marmaris’te ekmek dağıtımı sorunsuz

    Konuyla ilgili toplantı yapan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Çekinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ile bir araya geldi.

    Aksoy, “Hiçbir vatandaşımız telaşe etmesin. Tüm sokak ve caddelerimizde herhangi bir aksama olmaksızın dağıtım yapılacak” dedi.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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