Marmaris’te ekmek dağıtımı sorunsuz

Konuyla ilgili toplantı yapan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Çekinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ile bir araya geldi.

Aksoy, “Hiçbir vatandaşımız telaşe etmesin. Tüm sokak ve caddelerimizde herhangi bir aksama olmaksızın dağıtım yapılacak” dedi.