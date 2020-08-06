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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te salgın endişesi
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    06.08.2020 - 00:02 |

    Marmaris’te salgın endişesi

    Marmaris’te koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm vakasının gerçekleştiğini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, önlemlere kesinlikle uyulması gerektiğini dile getirdi.

    Marmaris’te salgın endişesi

    Koronavirüs salgınının ilk döneminde başarılı bir sınav verdiklerini ancak ilçedeki son vakalar ve Kurban Bayramı’ndaki yoğunluğun endişe yarattığını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

    Herkes göreve

    “Alınan kararlara riayet etmezsek nisan ayına geri döneriz. Tabi ki ticari ekonomik kaygılar var ama önlemlere uymadıktan sonra kaygıların çok daha büyüğü bizi bekliyor. Belediye olarak insan yoğunluğunun olduğu noktalarda uyarı çalışmalarımızı artırdık. Elbirliğiyle çalışırsak tedbirlerden daha başarılı sonuçlar alırız. Dolayısıyla hepimize görev düşüyor.”

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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