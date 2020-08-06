Marmaris’te salgın endişesi

Koronavirüs salgınının ilk döneminde başarılı bir sınav verdiklerini ancak ilçedeki son vakalar ve Kurban Bayramı’ndaki yoğunluğun endişe yarattığını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:



Herkes göreve



“Alınan kararlara riayet etmezsek nisan ayına geri döneriz. Tabi ki ticari ekonomik kaygılar var ama önlemlere uymadıktan sonra kaygıların çok daha büyüğü bizi bekliyor. Belediye olarak insan yoğunluğunun olduğu noktalarda uyarı çalışmalarımızı artırdık. Elbirliğiyle çalışırsak tedbirlerden daha başarılı sonuçlar alırız. Dolayısıyla hepimize görev düşüyor.”