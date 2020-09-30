Marmaris’te sezon kışa kadar uzadı!

Pandemi sebebiyle turizm sezonun yarısını kaybeden Marmaris’te, sektöre katkı koymak için harekete geçen belediye, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve YDA Dalaman Havalimanı; İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden Jet2 firması ile Dalaman’a ek seferler ve tanıtım çalışmaları konusunda anlaştı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç’in işbirliğinde, 1-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın 9 şehrinden 31 uçuş planlandı.

‘Zoru başardık’

“Kasım’ın 15’ine kadar ilçede İngiliz turistleri göreceğiz” diyen Ayhan, “Diğer operatörlerin de sürece dahil olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Oktay ise, “Sezonun uzaması yıllardır her turizmcinin dile getirdiği bir temennidir. Üstelik bunu da olağanüstü bir dönemde başardık” diye konuştu.

Sokağa atmayın!

Marmaris Belediyesi işbirliğiyle Marmaris Rotary Kulübü, Selimiye Mahallesi’nde kıyı ve dip temizliği yaptı. Etkinliğe, Uyarılara rağmen yerlere atılan çok sayıda maske dikkat çekti. “Maskeleri, başkalarının sağlığını tehdit edecek şekilde lütfen gelişigüzel etrafa atmayalım” çağrısı yapıldı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 15 torba çöp toplandı.