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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’te yaz bitmedi
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    12.10.2020 - 00:03 |

    Marmaris’te yaz bitmedi

    Ekim ortasında yazdan kalma günler yaşayan Marmaris, eğitim- öğretim yılının başlamasıyla evlerine dönen yerli tatilcinin ardından yabancı turistlere kaldı. Çoğunluğu İngiliz olmak üzere Rus, İrlandalı, Ukraynalı, İskoç ve Hollandalı turistler kentin tadını çıkarıyor.

    Marmaris’te yaz bitmedi

    Çevre Mühendisi İngiliz Elizabeth Tara Beagle (28), “Dünyayı dolaştım ama Marmaris çok güzel ve farklı bir yer. Sosyal medya hesaplarımdan Marmaris’in tüm güzelliklerini paylaştım dedi. Beagle’nin arkadaşı İnşaat mühendisi İngiliz Taylor Estefan (29), “Sonbaharda güneş ve denizin tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Kalabalık gelecekler

    Bir cam imalat fabrikanın genel müdürü İngiliz Gloria Addison Agnes (33), “İlk defa geldim. Gelecek yıl fabrikamızdaki 17 arkadaşım ve aileleriyle birlikte gelmenin planını yapıyorum” diye konuştu. İskoçya’dan ailesiyle birlikte gelen gurbetçi Mehmet Mete (39), “Yılda 4-5 defa Marmaris’e tatile geliyorum. Yabancı dostlarıma da tavsiye ediyorum” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA

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