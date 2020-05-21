Marşlarımız yankılandı

Saat 17.00’da Milli Egemenlik Meydanı’ndan hareket eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Türk Bayrakları ile donatılmış üzeri açık araç ve belediye bandosunun marşlarıyla şehri gezerek halkı selamladı. Dutlulu çiftine alkışlarla karşılık veren Akhisarlılar, kutlamalara coşku ve gururla eşlik etti. Saatler 19.19’u gösterdiğinde Milli Egemenlik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde belediye hoparlörü eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Etkinlikler yapılan lazer ve havai fişek gösterileri ile son buldu.