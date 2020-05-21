BİST102.1580.17EURO7.450.03USD6.79-0.01ALTIN381.490.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Marşlarımız yankılandı
    ABONE OL
    21.05.2020 - 00:04 |

    Marşlarımız yankılandı

    Marşlarımız yankılandı

    Saat 17.00’da Milli Egemenlik Meydanı’ndan hareket eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Türk Bayrakları ile donatılmış üzeri açık araç ve belediye bandosunun marşlarıyla şehri gezerek halkı selamladı. Dutlulu çiftine alkışlarla karşılık veren Akhisarlılar, kutlamalara coşku ve gururla eşlik etti. Saatler 19.19’u gösterdiğinde Milli Egemenlik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde belediye hoparlörü eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Etkinlikler yapılan lazer ve havai fişek gösterileri ile son buldu.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber