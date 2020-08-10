Mars’ta yaşam alanına ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü doktora öğrencisi İrem Ercan ile yüksek lisans öğrencisi Talha Üge, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması’nda profesyonel kategoride mansiyon ödülüne layık görüldü. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu ile İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgen Osman Demirbaş danışmanlığında çalışan öğrenciler, ‘Tar-Celium Yerleşimi’ adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

3D robotlar

‘Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı’ başlığında gerçekleştirilen iki aşamalı yarışmada genç mimarlar, 2030 yılı için ilk temas ve hayatta kalma birimleri, 2050 yılı için de uzun vadeli sürdürülebilir yerleşim alanının planını ve tasarımını yaptı. Üge ve Ercan, tasarımlarında dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanı olan, radyasyona, dondurucu soğuğa ve kaynatılmaya dayanan tardigrad ile kök gibi gözüken yer altında miselyum mantarından esinlendi. Tasarım hakkında bilgi veren Ercan, “Malzemeleri inşa edecek yapay zeka teknolojisine sahip 3D robotlar da tasarladık. 2030 yılında Mars yüzeyine ilk teması gerçekleştirecek korunaklı birimlerin içerisinde en az 20 marsonotun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen mekânlar oluşturduk” dedi.