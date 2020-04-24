Masal kahramanları Balçova sokaklarında

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu’nun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayınca Balçova Belediyesii çocukların bayramını kutlamak için alternatif bir yöntem buldu. Belediyenin araçları çocuklar için özel olarak süslenerek masal kahramanları ile birlikte Balçova’yı sokak sokak gezdi. Özenle süsledikleri balkon ve pencerelerinden geçen korteje el sallayan çocuklar, bandonun çaldığı şarkılara eşlik etti. Başkan Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızın bu bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Balçova’daki tüm çocuklara ulaşıp bayramlarını kutladık. Bir de çocuklarımızın gönderdikleri fotoğrafları kitap haline getirerek 100. yıl onuruna kendilerine dağıtacağız. Ayrıca internet sitemiz üzerinden izleyebilecekleri bir tiyatro oyunu hazırladık” dedi.