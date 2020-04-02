02.04.2020 - 00:04 |
Maske üretimini izinsiz yaptırmayız!
Bayraklı’da, Sağlık Bakanlığı’ndan izinsiz olarak ürettiği maskeleri piyasaya sürmeye hazırlanan firmaya baskın düzenlendi.
Yamanlar Mahallesi’ndeki imalathanede yaklaşık 25 bin maske ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri işyerini mühürledi. Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu önemli süreçte insanların sağlığıyla ilgili konularda çok daha hassas davrandıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.