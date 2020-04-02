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    HaberlerEge Haberleri Maske üretimini izinsiz yaptırmayız!
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    02.04.2020 - 00:04 |

    Maske üretimini izinsiz yaptırmayız!

    Bayraklı’da, Sağlık Bakanlığı’ndan izinsiz olarak ürettiği maskeleri piyasaya sürmeye hazırlanan firmaya baskın düzenlendi.

    Maske üretimini izinsiz yaptırmayız!

    Yamanlar Mahallesi’ndeki imalathanede yaklaşık 25 bin maske ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri işyerini mühürledi. Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu önemli süreçte insanların sağlığıyla ilgili konularda çok daha hassas davrandıklarını dile getirdi.

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