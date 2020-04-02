Maske üretimini izinsiz yaptırmayız!

Yamanlar Mahallesi’ndeki imalathanede yaklaşık 25 bin maske ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri işyerini mühürledi. Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu önemli süreçte insanların sağlığıyla ilgili konularda çok daha hassas davrandıklarını dile getirdi.