Maskeli balo gerçek oldu!

Yaklaşık üç saat süren konserde Derya Köroğlu ve grubu bir dönem dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi, “Yıllar önce ‘maskeli balo’ diye başladık, bakın görün ki gerçek oldu herkes maskeli. Mesafe, maske ve hijyene dikkat eden dostlara selam olsun” diye konuştu.











Sahnelerle buluştu

“Alışmak Sevmekten Zor Geliyor”, “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi”, “Nikah Masası” isimli şarkılarını Şerefe Alaçatı’da seslendiren Ümit Besen, yine bu alanda tek olduğunu gösterdi. 6 aydan beri Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sahnelerden uzak kaldığını belirten Besen, “Bodrum’a yerleştim, mütevazi evimde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bir reklam filmi için hazırlıklarım sürmekte. Yoğun istek üzerine her pazar Şerefe Alaçatı’da sahne alacağım” dedi.









Alaçatı’da Scandal...



Ankara’da yıllarca başarılı bir işletmecilik yaptıktan sonra Alaçatı pazar yeri girişinde “Scandal” isimli restoran ve otel açan işadamı Cemal Sümer, beldeye bir yenilik daha getirdi. Her gün sabah kahvaltısı veren akşam ise aperatifler servis eden Sümer, Alaçatı’da cumartesi günü kurulan pazara gelenlere hizmet için ayrı bir program düzenledi, “Misafirlerimiz nostaljik müzikler eşliğinde evlerine gidecekler” diye konuştu.















