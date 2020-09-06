Maskeli-mesafeli kongreler dönemi

İlk kongre Gaziemir’de yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen kongreye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. egepostasi.com’un haberine göre, kongreye Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle ve Necip Nasır ile il yöneticileri, bazı ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Pakdemirli, Torbalı Kongresi’ne de katıldı.