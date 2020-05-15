Maskenizi unutmayın

Muğla, Denizli, Aydın, Balıkesir ve Uşak’ta alınan kararla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. İl Valilikleri tarafından yapılan açıklamada, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.