15.05.2020 - 00:04 |
Maskenizi unutmayın
Muğla, Denizli, Aydın, Balıkesir ve Uşak’ta alınan kararla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. İl Valilikleri tarafından yapılan açıklamada, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.