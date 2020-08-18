18.08.2020 - 07:00 | | AA
Maskesi olmayan sokağa giremedi
Bodrum’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.
Bodrum’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, “Barlar Sokağı” olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında gerçekleştirilen uygulamada, maskesiz dolaşan veya uygun şekilde takmayan tatilciler tek tek uyarıldı, maskeleri olmayanlara ise maske verildi. Ekipler, maskesi olmayan kimsenin sokağa girmesine de izin vermedi. İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.l
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