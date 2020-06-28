28.06.2020 - 00:06 |
Maskesizlere önce uyarı, sonra ceza
İzmir’de maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından polis ekipleri, kentin en işlek caddelerinden olan Kıbrıs Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Ekipler, maskelerini çenelerinin altına ve kollarına takan kişileri uyardı. Hiç maske takmayanlara 900 lira ceza kesildi. Birçok kişinin de polisleri görünce maskelerini takmaları dikkat çekti. Ceza kesilen vatandaşlardan Can Beda, “Normalde ben maskemi her zaman takarım. Ancak işyerimle evim yakın olduğu için bu sefer nedense takmadım” dedi. -DAVUT CAN DHA
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.