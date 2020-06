Maskesizlere önce uyarı, sonra ceza

İzmir’de maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından polis ekipleri, kentin en işlek caddelerinden olan Kıbrıs Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Ekipler, maskelerini çenelerinin altına ve kollarına takan kişileri uyardı. Hiç maske takmayanlara 900 lira ceza kesildi. Birçok kişinin de polisleri görünce maskelerini takmaları dikkat çekti. Ceza kesilen vatandaşlardan Can Beda, “Normalde ben maskemi her zaman takarım. Ancak işyerimle evim yakın olduğu için bu sefer nedense takmadım” dedi. -DAVUT CAN DHA