‘Matematiksiz hayat olmaz’

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın şeref başkanlığını yaptığı, 7. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı (ICRAPAM 2020) başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve TİKA desteği ile gerçekleştirilen, yerli ve yabancı matematikçilerin online ve yüz yüze sunum yaptığı konferansta, Matematik dünyası adına bilimsel değeri yüksek sunumlar gerçekleştiriliyor. Bodrum’da gerçekleştirilen ve 28 Eylül’e kadar devam edecek olan konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Naçizane, ülkemize katkısı olması amacıyla bu kongreleri tertip ediyoruz. Ülkemizdeki yöneticilerden şunu bekliyoruz; lütfen bunlara destek olun. Herkes, ‘Matematik benim neyime yarayacak?’ diyor. Ama matematiksiz bir hayatın olmadığını da herkes biliyor” dedi.