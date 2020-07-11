11.07.2020 - 00:03 |
Mavi Bayraklı 3 halk plajı onlara emanet
Burhaniye’nin Mavi Bayraklı halk plajlarında cankurtaranlar, hizmet vermeye başladı.
Ören Bağlarburnu ve Öğretmenler olmak üzere 3 Mavi Bayraklı halk plajında göreve başlayan cankurtaranlar, 09.00-18.00 arasında vatandaşların denizde can güvenliklerini sağlayacak. Cankurtaranlar, denizdeki acil vakalara anında müdahalede bulunacak.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.