Mavi Bayraklı 3 halk plajı onlara emanet

Ören Bağlarburnu ve Öğretmenler olmak üzere 3 Mavi Bayraklı halk plajında göreve başlayan cankurtaranlar, 09.00-18.00 arasında vatandaşların denizde can güvenliklerini sağlayacak. Cankurtaranlar, denizdeki acil vakalara anında müdahalede bulunacak.