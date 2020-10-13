13.10.2020 - 00:03 |
Mavişehir Lions’tan can dostlara destek
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresine bağlı Karşıyaka Mavişehir Lions Kulübü, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) yararına düzenlediği etkinlikte sahipsiz dostlar için nakdi yardım topladı.
Kulüp Kurucu Başkanı Dilek Soylu, çekilişlerin yanı sıra kendisinin yaptığı bir tablonun satış geliriyle 75 sahipsiz köpek için 75 palet bağışının yapıldığını söyledi. HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok da, “Minik dostlarımızı sahiplendirmek için Kemalpaşa Armutlu’da bulunan çifliğimize bekliyoruz” dedi.