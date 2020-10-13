Mavişehir Lions’tan can dostlara destek

Kulüp Kurucu Başkanı Dilek Soylu, çekilişlerin yanı sıra kendisinin yaptığı bir tablonun satış geliriyle 75 sahipsiz köpek için 75 palet bağışının yapıldığını söyledi. HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok da, “Minik dostlarımızı sahiplendirmek için Kemalpaşa Armutlu’da bulunan çifliğimize bekliyoruz” dedi.