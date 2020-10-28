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    HaberlerEge Haberleri Mavişehir’de rehabilitasyon
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    28.10.2020 - 00:10 |

    Mavişehir’de rehabilitasyon

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de özellikle denizin yükseldiği dönemlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için Kıyı Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını başlattı.

    Mavişehir’de rehabilitasyon

    Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte inceledi. 32.5 milyona mal olacak çalışmalar kapsamında, sahil hattında su içi betonu yapılacak; ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı koruyacak.

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