Mavişehir’de rehabilitasyon

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte inceledi. 32.5 milyona mal olacak çalışmalar kapsamında, sahil hattında su içi betonu yapılacak; ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı koruyacak.