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    07.09.2020 - 00:02 |

    Mavişehir’in kuşları yuvasız kalmasın

    Mavişehir’in kuşları yuvasız kalmasın

    Mavişehir’de kamu alanı olan iki parselin TOKİ tarafından satılmasına karşı alanda nöbet tutan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve Yönetim Kurulu üyelerinden destek geldi.

    Fotoğraf yarışması

    Satıştan vazgeçilmesi için çağrıda bulunan Karagözlü, “Karşıyaka’nın nefeslendiği bu arazinin Karşıyakalılarda kalmasını istiyoruz. Mavişehir’de TOKİ’nin ihaleyle sattığı arazi Karşıyaka’mızın nefeslendiği son alanlardan. Aslıda bu alan yıllardır burada, ne kadar kıymetini bildik? Karşıyaka sahilimizde bizlere eşlik eden karabataklar, martılar, pelikanlar, flamingoların ne kadar farkındaydık? “Karşıyaka Kuşları” diye bir kitap var var. Ankara’da bu ihaleyi yapanlara ve araziyi alanların bu kitabı okumalarını öneriyoruz” diye konuştu. Karagözlü, Karşıyaka Belediyesi ile beraber “Karşıyaka’nın Kuşları” isimli bir fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini duyurdu.

    Mücadeleyi kararlılık ile sürdürdüklerini vurgulayan Tugay da “Dayanışma duygularını ifade eden Karagözlü ve dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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