‘Mayıs sonuna hazırız’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, salgınla mücadelede sürpriz olmaması halinde iç turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonu mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıklaması sektörde olumlu karşılandı. Çeşmeli turizmcilerden de, sertifikasyon sisteminin Türkiye genelinde uygulanması öncesinde ilçenin pilot bölge olması için çağrı yaptı.

140 üyesi olan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Tedbirleri en üst seviyede uygulamak için tüm Çeşme’nin el ele verdi. Düzenlemeler öncelikle Çeşme’de uygulanıp, hızlı bir şekilde diğer turizm destinasyonları ile paylaşılmalı” diye konuştu. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in turizm paylaşları ile toplantı yaptığını ifade eden Demir, özellikle hijyen kurallarının masaya yatırıldığını söyledi.

Teşvik paketlerine hazırlık

Bünyesinde 120 otel ile 35 restoran işletmesi olan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise, “Çeşme’de sezon kısa ve buraya gelen sadece tatil için geliyor. Sektörde çalışan elaman sayısı ise diğer yerlere göre oldukça az, sertifikasyon sistemindeki kurallara uyma, kontrol ve denetimi daha kolay” dedi. Çeşme’nin bir yarımada olduğuna dikkat çeken ve giriş-çıkış kontrollerinin kolay olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu “Küçük esnafımız da çok, uygulamaların maddi yükü bölgemizde ölçülüp teşvik paketleri için ön hazırlık yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Tesislere yeni düzenleme

Uluslararası niteliğe sahip olacak sertifikasyon sisteminde; otellerin yarı kapasiteyle hizmet vermesi, herşey dahil sisteminin olmaması, şezlong ve sandalye sayılarının azaltılması, açık büfe hizmetinin olmaması, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, işletme girişlerinde özel muayene ve maske kullanımı şartı yer alıyor.

‘Kurtarıcımız, önlemler ve dijitalleşme’

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden turizmde, kısa vadede beklenen olumsuz etkilere rağmen, iş turizminin, iç pazarda süreceği ön görülüyor. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar; sanal etkinlik platformların çatısı altında sunulacak; sanal fuarlar, sanal müzeler ve sanal kongreler türü dijital uygulamaların turizm sektörünün kurtarıcıları olabileceğini söyledi. Pandemi sürecinde yapılan çalışmaların, iç turizmde insanların otomobilleri ile ulaşabilecekleri yakın yerleri tercih ettiklerini, dış turizmde de Türkiye’den yazlık ev kiralama taleplerinin geldiğini ifade eden Pırnar, “Otellerin yarı kapasite ile mayıs sonu gibi faaliyete geçebilmeleri öngörülmekte. Bunun için turizm işletmelerinden istenen korona sertifikası, talebi olumlu etkileyebilecek. Ayrıca, vize vb. başvuruların ve onaylarının online ortamda yapılabilme olanağının sağlanmalı. Yurt dışından gelen turistlere hastalığa özel tedavi, sağlık sigortaları eklenmeli” diye konuştu.