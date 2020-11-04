‘Mazhar Zorlu uyarmıştı’

Babası Mazhar Zorlu’nun, belediye binasıyla ilgili uyarısının, 50 yıl sonra dikkate alındığını belirten, işadamı Kemal Zorlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“1970’lerin başında belediye sarayı inşaatı projesinin ihalesini babam kazanmıştı. Binanın ilk bölümü yapıldı. Babam, zemine çakılan kazıkların yetersiz olduğunu söyledi, projeye devam etmeyeceğini belirtti. İkinci ve üçüncü bölümlerin yapımını da üstlenmedi. Ancak bu dürüstlük ve duyarlılık, ne yazık ki dikkate alınmadı. Bina hizmete açıldı. Daha sonraki bilimsel incelemeler de babamın haklı olduğunu ortaya çıkardı. Ama yine de bina kullanılmaya devam edildi. Ben de defalarca uyarılarda bulundum. Ama dikkate alınmadı. Neyse ki, büyük bir facia yaşanmadan binanın boşaltılması kararı alındı.”

Mazhar Zorlu’nunprojeden çekilmesi üzerine, bina 8 yıl süreyle betonarme iskelet olarak kaldı. 1979’da tamamlanan bina, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından, Sıkıyönetim Komutanlığı’nca belediyeden alınmak istendi. Ancak dönemin Belediye Başkanı Cahit Günay, binayı vermemek için belediyenin acilen buraya taşınması talimatını verdi. 1980’de, Yenişehir’de, bugünkü İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bulunduğu alanda bulunan belediye, Konak Meydanı’ndaki yeni binaya taşındı.