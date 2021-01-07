Meclisten esnafı sevindiren karar

Pamukkale ve Kemalpaşa belediyeleri, salgından etkilenen kiracılarını sevindirdi. Pamukkale Belediyesi Meclisi, yeni yılın ilk haftasında toplandı. Başkan Avni Örki’nin yönetimindeki mecliste, belediyenin kiracısı olan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren 34 işyerinden tekrar faaliyete geçene kadar ya da yeni bir genelge yayınlanana kadar kira alınmaması onaylandı. Ayrıca, 2020 yılının hesap, kayıt ve işlemlerinin denetiminde görev yapacak olan Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması görüşüldü. Toplantıda Örki, Denizli kekiğinin tescillendiğini müjdeledi.



Kemalpaşa Belediyesi de meclis toplantısında, faaliyetleri durdurulan işletmelerden kapalı bulundukları süre boyunca kira almama kararı aldı. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Rıdvan Karakayalı “Mülkiyeti belediyemizde bulunan ve pandemi sebebiyle kapalı durumda olan taşınmazlardan kira almama kararı aldık. Bütün partilerimizin meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Hedefimiz, her zaman ve her konuda sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirlimizin, esnafımızın, gençlerimizin, ev hanımlarımızın, çiftçimizin ve sanayicimizin yanında olmak” şeklinde konuştu.