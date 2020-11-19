Mekânın sahibi Manisa FK!

Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor’u 2-3 mağlup ederek zirvedeki istikrarını sürdürdü. Manisa FK, 21. dakikada Serdar Deliktaş ve 35. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın penaltıdan bulduğu gollerle durumu 2-0'a getirdi. Anagold 24Erzincanspor Ethem Erboğa'nın ağlara gönderdiği 2 golle durumu eşitledi. 86. dakikada tekrar sahneye çıkan Serdar Deliktaş, Manisa FK'yı 3-2 öne geçirmeyi bildi. Manisa FK bu sonuçla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.