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    19.11.2020 - 00:00 | | MİLLİYET

    Mekânın sahibi Manisa FK!

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaştı.

    Mekânın sahibi Manisa FK!

     Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor’u 2-3 mağlup ederek zirvedeki istikrarını sürdürdü. Manisa FK, 21. dakikada Serdar Deliktaş ve 35. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın penaltıdan bulduğu gollerle durumu 2-0'a getirdi. Anagold 24Erzincanspor Ethem Erboğa'nın ağlara gönderdiği 2 golle durumu eşitledi. 86. dakikada tekrar sahneye çıkan Serdar Deliktaş, Manisa FK'yı 3-2 öne geçirmeyi bildi. Manisa FK bu sonuçla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

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