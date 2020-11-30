Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

Meme kanseri, her sekiz kadından birinde görülen ciddi bir hastalık. Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, bu hastalıkta erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Meme kanserinin her yaşta görülebildiğini fakat ağırlıklı olarak ileri yaştaki kadınlarda gözlemlendiğini ifade eden Çavdaroğlu, kadınların kendi kendine yapacakları muayenenin önemli olduğunu, eğer bir şüphe oluşursa genel cerrahi uzmanına başvurmaları gerektiğini dile getirdi, “Diğer kanser türlerine olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı hayat kurtarır. Erken fark edilen bir tümörün tedavi edilme olasılığı da daha yüksektir. Hastalıkta öncelikle muayene, radyolojik görüntüleme ve eğer gerekirse de biyopsi ile birlikte tanı konulmaktadır. Eğer gerekliyse ve mümkünse koruyucu meme cerrahisi yapılır. Burada meme dokusunun yalnızca bir bölümü çıkartılmaktadır. Tümör tespit edildiği zaman multi disipliner bir tedavi uygulanır” dedi.

‘İhmal etmeyin’

Çavdaroğlu, “Adet başladıktan bir hafta sonra el ile yapılan muayene, tümörün tespiti ve erken tanı konusunda önemli avantaj sağlar. Meme kanseri tedavisinin ardından rutin kontroller uzman hekim tarafından sürdürülmektedir. Pandemi nedeniyle insanlar daha çok Kovid enfeksiyonuna karşı kendini koruma refleksi içine girdi fakat kronik hastalıkları bulunanlar ve gelişebilecek kanser gibi hastalıklara karşı da insanların bilinçli olması ve tedaviyi ihmal etmemeleri çok önemli” diye konuştu.

Tamamlayıcı tedavi

Özel Sağlık Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Polat da, meme kanseri veya şüphesi nedeniyle memesi alınan kadınları tamamlayıcı tedavilerle yeni bir görünüme kavuşturduklarını kaydetti. Memenin kadınlarda fonksiyonel, fiziksel ve psikolojik olarak önemli bir organ olduğunu vurgulayan Op. Dr. Polat, “Meme kanseri ameliyatlarında zamanla plastik cerrahinin onarımları daha önemli bir yer edinmeye başladı. Yani kişinin memesiz yaşama gibi bir zorunluluğu kalmadı. Meme kadın benliğini tamamlayan önemli bir organ. Memenin alınması ile oluşan travma her kıyafet giyiş veya banyo yapışta kendini hatırlatıyor. Bu organın onarımı hem ruhsal hem de fonksiyonel anlamda tamamlayıcı bir tedavi” şeklinde konuştu.

Protezle onarım

Kanser tedavisi sürecinde meme onarımının mastektomi ameliyatıyla eş zamanlı veya sonrasında yapılabileceğini vurgulayan Polat, şunları söyledi: “Kullanılacak yöntemi seçerken kişinin tedavi süreci, vücut yapısı, cerrahın becerileri ve imkanları belirleyici oluyor. Öz doku ile yapılan onarımlarda karın, sırt, bacak, popo gibi bölgelerden deri, yağlı doku ve kas alınıyor. Bu yöntemlerle yapılan onarımlar daha meşakkatli işlemler olsa da normal memeye daha benzer hissiyat nedeniyle avantaj sağlıyor. Gelişen teknolojilerle protezle meme onarımını daha çok hastada daha sorunsuz olarak gerçekleştirebiliyoruz.”