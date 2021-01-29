Memleketine nefes oldu

Datça’da yaşayan Emekli Albay Ali Avsever, evinin bahçesinde yetiştirdiği 500 adet çam fidanını Uşak Belediyesi’ne bağışladı. Doğaya yapılan her yatırımın insana ve geleceğe değer kattığını belirten 82 yaşındaki Avsever, memleketi Uşak’a ve ülkesine hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

“Evimin bahçesinde yetiştirdiğim fidanlar aracılığıyla şehrime nefes olmak istedim” diyen Avsever, “Doğamızı korumanın önemini, elimizdeki değerleri kaybettikçe değil, onları güçlendirirken bilmek gerekiyor. Ben Uşak Belediyesi’ne bu konudaki hassasiyeti ve fidanların memleketimde toprakla buluşmasında aracılık yaptığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre konusunda birçok önemli projeye imza atan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, “Geleceğimizi korumak, bugüne sahip çıkmakla mümkündür. Elimizdeki değerleri en iyi şekilde muhafaza etmek ve üzerine artılar katmak gerekiyor. Bu hassasiyetle, Uşak Belediyesi olarak şehrimizin yeşilinden sokak canlısına kadar, doğanın tüm unsurlarına sahip çıkıyor ve güzelleştirmeyi ilkemiz biliyoruz. Ben değerli büyüğümüz ve kıymetli hemşehrimiz Ali Avsever’e nazik olduğu kadar anlamlı olan bu hediyesi nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.