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    HaberlerEge Haberleri Menderes Devlet Hastanesi kaldığı yerden devam
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    03.07.2020 - 00:02 |

    Menderes Devlet Hastanesi kaldığı yerden devam

    Menderes Devlet Hastanesi kaldığı yerden devam

    Yüklenici firmanın mali problemleri nedeniyle inşaatı yarım kalan Menderes Devlet Hastanesi’nin ikmal ihalesi gerçekleşti. Toplamda 50 milyon liraya mal edilecek olan 75 yataklı hastanenin inşaatının en hızlı bir biçimde tamamlanacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Atilla Kaya, “Fiziki ilerleme yüzde 50 seviyesinde iken mahkeme kararı ile tasfiye işlemi gerçekleşmişti. Yasal süreç nihayete erdi ve inşaatın ikmali için yeniden ihaleye çıkıldı. Kısa süre içinde işi alan firma belli olacak ve inşaat kaldığı yerden devam edecek” diye konuştu.

    Her türlü konforunun düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Kaya, “Hasta odaları tek kişilik ve çift kişilik olacak. Dört ameliyathane, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunacak. 40 adet poliklinik, 3 doğum salonu ve 10 diyaliz ünitesinin bulunduğu hastane Menderes’in ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca cevap verecek” dedi.

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