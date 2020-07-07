Menderes’e 4 yeni tesis daha

Menderes Belediyesi, Gümüldür ve Özdere’de bulunan 4 tesisi vatandaşların hizmetine açtı. Gümüldür’de yer alan Sünal Tülbentçi ve Satsuma Kafe ile Özdere’de Arkadaş Kafe ve Gençlik Kafe vatandaşlardan tam not aldı. Plaj hizmetlerinden, yeme-içmeye kadar birçok kalemde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiren tesislerde, salgına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tüm önlemler alındı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sahil bölgemizin turizmde parlayan bir yıldız olması için gereken tüm adımları atıyoruz” diye konuştu.