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    HaberlerEge Haberleri Menderes’e 4 yeni tesis daha
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Menderes’e 4 yeni tesis daha

    Menderes Belediyesi, Gümüldür ve Özdere’de bulunan 4 tesisi vatandaşların hizmetine açtı.

    Menderes’e 4 yeni tesis daha

    Menderes Belediyesi, Gümüldür ve Özdere’de bulunan 4 tesisi vatandaşların hizmetine açtı. Gümüldür’de yer alan Sünal Tülbentçi ve Satsuma Kafe ile Özdere’de Arkadaş Kafe ve Gençlik Kafe vatandaşlardan tam not aldı. Plaj hizmetlerinden, yeme-içmeye kadar birçok kalemde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiren tesislerde, salgına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tüm önlemler alındı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sahil bölgemizin turizmde parlayan bir yıldız olması için gereken tüm adımları atıyoruz” diye konuştu.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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