BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menderesli çocuklara bayramlık
    ABONE OL
    16.05.2020 - 00:02 |

    Menderesli çocuklara bayramlık

    Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için “Bu bayramda bir çocuğu siz giydirin” adlı kampanya başlatıldı.

    Menderesli çocuklara bayramlık

    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaş ile destekte bulunmak isteyenler, 0232 700 00 00-1019/1332/1952 telefon numaralarını arayıp kayıt oluşturacak. Kayıt sonunda toplanan giysiler çocuklara belediye tarafından ulaştırılacak.

    ‘Yüzleri gülsün’

    Salgın nedeniyle dara düşen insan sayısının her geçen gün artığını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Ramazan sonuna kadar 5 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Şimdi de çocuklarımızın yüzünü güldürecek kampanyamızı başlattık” dedi.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    Sıradaki Haber