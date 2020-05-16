Menderesli çocuklara bayramlık

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaş ile destekte bulunmak isteyenler, 0232 700 00 00-1019/1332/1952 telefon numaralarını arayıp kayıt oluşturacak. Kayıt sonunda toplanan giysiler çocuklara belediye tarafından ulaştırılacak.

‘Yüzleri gülsün’

Salgın nedeniyle dara düşen insan sayısının her geçen gün artığını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Ramazan sonuna kadar 5 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Şimdi de çocuklarımızın yüzünü güldürecek kampanyamızı başlattık” dedi.