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    HaberlerEge Haberleri Mendereslilerin soru işaretleri giderildi
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    09.02.2020 - 00:02 |

    Mendereslilerin soru işaretleri giderildi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes ilçesinde kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisinin Ankara Mamak’taki bir benzerini ziyaret etti.

    Mendereslilerin soru işaretleri giderildi

    Özellikle tesisin koku yapıp yapmadığı, atık suların nasıl kontrol edildiği ve çevreye zarar verip vermediği konuları gündeme geldi. Gruptakiler, çevreye kötü bir etki olmadığını görüdklerini, Menderes halkının ziyeret etmesi gerektiğini ifade etti.

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