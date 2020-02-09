Mendereslilerin soru işaretleri giderildi

Özellikle tesisin koku yapıp yapmadığı, atık suların nasıl kontrol edildiği ve çevreye zarar verip vermediği konuları gündeme geldi. Gruptakiler, çevreye kötü bir etki olmadığını görüdklerini, Menderes halkının ziyeret etmesi gerektiğini ifade etti.