09.02.2020 - 00:02 |
Mendereslilerin soru işaretleri giderildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes ilçesinde kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisinin Ankara Mamak’taki bir benzerini ziyaret etti.
Özellikle tesisin koku yapıp yapmadığı, atık suların nasıl kontrol edildiği ve çevreye zarar verip vermediği konuları gündeme geldi. Gruptakiler, çevreye kötü bir etki olmadığını görüdklerini, Menderes halkının ziyeret etmesi gerektiğini ifade etti.
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