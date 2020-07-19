Menemen, lige renk kattı

Tarihlerinde ilk kez 1. Lig’de mücadele ettiklerini hatırlatan Teknik Direktör Cenk Laleci, “Lig başladığında birçok kişi bizim küme düşeceğimizi düşündü. Biz 10 maçlık yenilmezlik serisini gerçekleştirdik. Süper Lig mücadelesi veren bir takım haline geldik. Gönül isterdi ki sezonu ilk 6’da tamamlayıp Play Off oynayalım. Ancak her şeye rağmen başarılı olduk. İlk senemizde lige renk kattık” diye konuştu.



‘Emeği geçenlere teşekkürler’



Başarısız olmadıklarını vurgulayan genç teknik adam, “Yarışmacı kimliğimizin yanı sıra yetiştirici kimliğimizi de ortaya koyduk. Devre arasında bir oyuncumuzu Süper Lig’e gönderdik. Genç futbolcularımıza şans verdik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.