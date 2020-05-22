22.05.2020 - 00:00 |
Menemen, Reis’te kararlı
Ekol Göz Menemenspor’un Muhammet Reis ısrarı sürüyor. Gelecek sezon için iskelet kadroyu korumak isteyen ve dış transferde de tecrübeli isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı lacivertliler, Akhisarspor’dan orta saha Muhammet Reis’le yakın temasa girdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusunu mutlaka kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Cenk Laleci’nin Muhammet’le görüşmelerini sıklaştırdığı bildirildi. Akhisarspor’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Muhammet’in İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.