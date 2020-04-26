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    HaberlerEge Haberleri Menemen, sinekle mücadele başlattı
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    26.04.2020 - 00:01 |

    Menemen, sinekle mücadele başlattı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Menemen Belediyesi, son yılların en kapsamlı sinek ve larva mücadele programını başlattı.

    Menemen, sinekle mücadele başlattı

    Menemen ilçe sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinin ilaçlanmasının yanı sıra kırsalda bulunan dere, tahliye kanalları, göletler ve su birikintileri belediye ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde ilaçlanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde ise 4 ayrı ekiple çalışmalar devam ediyor. Başkan Serdar Aksoy, “Menemenlilerin sağlığı her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu günlerde koronavirüs mücadelesi kapsamında her türlü çalışmayı titizlikle yürüttüğümüz gibi önümüzdeki günlerde vatandaşın yaşayacağı sıkıntıları da göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

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