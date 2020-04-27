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    27.04.2020 - 00:03 |

    Menemen ve Güzelbahçe’ye dev yatırımlar

    Menemen ve Güzelbahçe’ye dev yatırımlar

    Normpol İnşaat, salgına inat Güzelbahçe ve Menemen’de iki dev projeyle 100 milyona yakın yatırım yapmayı hedefliyor. İzmirli genç iş insanı Normpol Yönetim Kurulu Başkanı Akif Eski, 2021’e kadar 12 yeni ultra projeyle yatırıma ara vermediklerini belirtti. “Normpol olarak ülkemize güveniyoruz ve bu yüzden asla yatırıma ara vermeyi düşünmedik” diyen Eski, şöyle konuştu:

    “Normpol kalitesini bilen insanların yoğun ilgisi nedeniyle bu zorlu dönemde dahi satışlarımız çok iyi gidiyor. Herkes iyi bir evde oturmayı hakeder. Şantiyelerde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına tam uyarak inşaatları sürdürüyor. Urla ve Seferihisar bölgesinde taş konaklar üretmeye devam ediyoruz. Seferihisarda başladığımız ve büyük ilgi gören Normpol Loft, projelerimizde büyük talep patlaması yaşıyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere bir çok ilden müşterilerimiz var.”

    Projelerde temiz enerji

    Projelerinin en büyük özelliğinin kendi enerjisini üretmek olduğunu sözlerine ekleyen Eski, “Kaynakları bol olan ülkemizde doğal enerjiden maksimum düzeyde yararlanılması gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’e kadar da 600 milyona yakın yatırımla büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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