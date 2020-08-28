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    28.08.2020 - 00:00 |

    Menemen, Yusuf’la 1 yıl daha devam

    Menemenspor geçen sezonun devre arasında Göztepe’den kiraladığı Yusuf Talum’la 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

    Menemen, Yusuf’la 1 yıl daha devam

    Teknik Direktör Cenk Laleci, genç orta saha oyuncusuyla yola devam edeceklerini söyledi. Laleci, “Yusuf’u Göztepe’den bir kez daha kiraladık. Kendisi burada en iyi şekilde gelişim gösterecektir” diye konuştu. Yine Göztepe’den golcü Samed Ali’yle de prensipte tekrar anlaşma sağladıklarını ifade eden Laleci, “Samed Ali’nin de en kısa sürede aramıza katılacağını düşünüyorum. Savunmaya da mutlaka takviye yapacağız” dedi.

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