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    14.01.2021 - 00:00 |

    Menemen’de Berkay sesleri

    TFF 1. Lig’de Menemenspor’un tecrübeli futbolcu Berkay Samancı ile anlaştığı öğrenildi.

    Menemen’de Berkay sesleri

    Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun Menemen yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

    Bucaspor’a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015’te Altınordu’ya gelen Berkay, toplamda 4.5 yıl burada görev aldı. Bu sezonun ilk yarısında 2. Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu FK’da oynayan Berkay, 17 resmi maça çıkıp 1402 dakika sahada kaldı.

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