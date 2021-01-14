Menemen’de Berkay sesleri

Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun Menemen yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi.



Bucaspor’a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015’te Altınordu’ya gelen Berkay, toplamda 4.5 yıl burada görev aldı. Bu sezonun ilk yarısında 2. Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu FK’da oynayan Berkay, 17 resmi maça çıkıp 1402 dakika sahada kaldı.