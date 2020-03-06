Menemen'de derbi zamanı

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-0 yenilerek kan kaybını sürdüren Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde son olarak Altınordu’yu tek golle yenen Altay’ı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı’nda Emre Malok’un yöneteceği mücadele, saat 19.00’da başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan forma giyemeyecek. Konuk takımda cezası sona eren Putsila, şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

Altay, yerini koruyacak

Ligde son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 32 puanlı Menemenspor, Play Off hattının 6 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen 38 puanlı Altay ise 5. basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altay’ın ev sahipliğinde Menemen’de oynanan müsabakayı, sarı lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Altay kazanarak Play Off hattındaki yerini korumayı, Menemenspor ise çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Aşigo’da eksik çok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play Off hattıyla arasındaki puan farkını 7’ye düşüren Uşakspor’da eksikler can sıkıyor. Bu hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor’la karşılaşacak kırmızı siyahlı takımda kaleci Ersin, Alpay ve Mehmet, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle forma giyemeyecek. Türker ve Erdi ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Şeytan’ın umudu Yasin

TFF 1. Lig’de pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanan Altınordu’da gözler forvet Yasin Ozan’a çevrildi. Kırmızı lacivertli takımda golcüler Hüsamettin ve Kemal’in son haftalarda formsuz olması nedeniyle Yasin’in ilk 11’e dönebileceği belirtildi. Uzun süredir Yasin’i yanında oturtan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun bu hafta tecrübeli santrfora şans vermeyi planladığı öğrenildi.