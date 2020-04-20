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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de işlem tamam
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    20.04.2020 - 00:00 |

    Menemen’de işlem tamam

    Ekol Göz Menemenspor’un sezon sonu sözleşmeleri bitecek 2 yabancı futbolcusuyla prensipte anlaşma sağladığı açıklandı.

    Menemen’de işlem tamam

    Sarı lacivertlilerde savunmanın göbeğinde forma giyen Sırp Jasmin Trtovac ve Arnavut David Domgjonas’ın yeni sezonda da takımda yer alacağı ifade edildi. Teknik Direktör Cenk Laleci’nin 2 futbolcunun takımda kalmasını istediği ve yönetimin genç teknik adamın raporu doğrultusunda oyuncularla prensipte anlaşmaya vardığı vurgulandı. Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan gelen 33 yaşındaki Trtovac, 20 resmi maçta forma giyerken, devre arasında Arnavutluk’un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki Domgjonas ise 8 maça çıktı.

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