18.09.2020 - 00:00 |
Menemen’de milli gurur
Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, genç oyuncusu Murat Elkatmış’ın U19 Milli Takımı’na davet edilmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Teknik Direktör Cenk Laleci, Murat’ın ay yıldızlıların 8 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna çağrıldığını belirtti, “Murat’la gurur duyuyoruz. Murat gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıracağız” diye konuştu.