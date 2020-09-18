Menemen’de milli gurur

Teknik Direktör Cenk Laleci, Murat’ın ay yıldızlıların 8 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna çağrıldığını belirtti, “Murat’la gurur duyuyoruz. Murat gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıracağız” diye konuştu.